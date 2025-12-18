Надсекретне виробництво ракет “Фламінго”: ВВС вперше показала, як збирають новітню українську зброю

Ракета «Фламінго» / Ілюстративне фото / © Associated Press

Україна нарощує темпи власного виробництва зброї, ховаючи заводи під землю та розосереджуючи їх по країні. Західним журналістам вдалося потрапити на одне з таких підприємств компанії Fire Point, де збирають новітні крилаті ракети «Фламінго».

Про це пише BBC.

Секретність та «чорний птах»

Журналістів везли на локацію із зав’язаними очима, а телефони змусили вимкнути. Це необхідні заходи безпеки, адже два заводи компанії вже були уражені ворогом.

Ракета «Фламінго» зовні нагадує німецьку Фау-1 (V1) часів Другої світової війни: великий реактивний двигун, встановлений на корпусі довжиною з автобус.

Цікава деталь: ракета пофарбована в чорний колір.

«Тому що вона їсть російську нафту», — жартує технічна директорка компанії Ірина Терех.

Дальність 3000 км і незалежність від США

Заявлена дальність польоту «Фламінго» — 3000 км. Це ставить її в один ряд з американськими ракетами Tomahawk — дорогою та складною зброєю, яку Дональд Трамп відмовився надати Україні.

Принципова позиція розробників — максимальна локалізація. Вони уникають комлектуючих із двох країн: Китаю та США.

«Ми перебуваємо на емоційних гойдалках [зі США — ред.]. Завтра хтось може захотіти це прикрити, і ми не зможемо використовувати власну зброю», — пояснює Ірина Терех.

Масштаби виробництва

Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна зараз виробляє понад 50% зброї, яку використовує на фронті. Майже весь арсенал далекобійної зброї — вітчизняний.

Компанія Fire Point, якої не існувало до повномасштабного вторгнення, зараз демонструє вражальні результати:

Виробляє 200 дронів на день .

Їхні безпілотники FP1 та FP2 здійснили 60% далекобійних ударів України.

Вартість одного дрона — близько $50,000 (це третина ціни російського «Шахеда»).

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що українські далекобійні удари цього року вже завдали російській економіці збитків на понад 21,5 млрд доларів.

«Переломний момент — це наша воля до перемоги», — підсумував головний конструктор Денис Штілерман, наголосивши, що жодної «Wunderwaffe» (диво-зброї) не існує.

Нагадаємо, підтримка вступу до НАТО, як надійної гарантії безпеки, серед українців скоротилася до 19,4% 2025 року. Розробку Україною ядерної зброї 31,1% українців вважають найкращою гарантією безпеки.