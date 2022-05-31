Надсилали листи підприємцям від імені мера: на Житомирщині шахраї "збирали" гроші для ЗСУ

У Малині Житомирської області виявили шахраїв, що нібито зборали коштів на потреби військових.

Аферисти розіслали листи підприємцям та від імені міського голови просили. У них просили допомогти у зборі грошей для Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Малинської міської ради.

"Нещодавно приватним підприємцям Малинської громади надійшли листи з проханням перерахувати на особистий рахунок в одному з банків кошти ніби то на підтримку ЗСУ. При чому цей лист надійшов на фейковому бланку від імені міського голови Олександра Ситайла", - йдеться у повідомленні.

У міськраді наголошують, що документ є повністю сфальсифікованим. Крім того, у міській раді попереджають про можливі дзвінки шахраїв з телефону за номером: (093) 646-30-94.

"Шахрайство з гуманітарною допомогою в час, коли волонтери, підприємці та прості громадяни віддають останні гроші для того, щоб наші захисники мали все необхідне для нищення ворога – це те саме мародерство. Усі матеріали за цим випадком вже скеровані до правоохоронних органів. Впевнені, що вони знайдуть спосіб притягнути шахраїв до відповідальності", - зазначають у міській раді.

Фото: пресслужба Малинської міської ради.

Як повідомлялося, шахраї вигадали нову схему ошуканства українців під час війни. Вони почали розсилати українцям фейкові повідомлення, у яких йдеться про нібито виплати допомоги від держави. Проте, задля того, аби її отримати, треба пройти термінову "перевірку карток".

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