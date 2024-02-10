Надсилання електронних повісток: адвокат пояснив, що не так із цим рішенням

Верховна Рада України у першому читанні ухвалила новий законопроєкт про мобілізацію №10449, яким передбачається вручення повісток через електронний кабінет. Адвокат Ярослав Гришин прокоментував надсилання електронних повісток і пояснив, що не так з цим рішенням.

Про це він розповів ефірі телемарафону.

Так, Гришин прокоментував ситуацію, коли, до прикладу, людина не перевіряла е-кабінет кілька днів, а туди прийшла повістка.

"В цій частині, там прописано, що навіть якщо ти туди не заходив, маєш бути повідомлений, такого бути не може. В цьому електронному кабінеті також має бути система відповідного оповіщення, що людина має туди зайти і це побачити. Якщо людина це не бачила, вона не є повідомленою. В цьому плані ці новели як ІПСО виглядають, тому що вони такими бути не можуть", - зазначив він.

На думку адвоката, зміни в частині щодо надсилання електронних повісток необхідні, щоб людина була повідомлена і оповіщена, щоб вона зайшла до цього кабінету, побачила, підтвердила це повідомлення.

"Будь якими засобами зв'язку, щоб людина дійсно побачила і була повідомлена і викликана для уточнення анкетних даних або проходження медичної комісії у відповідні ТЦК та СП", - резюмував Ярослав Гришин.

Нагадаємо, Давид Арахамія повідомив, що між першим та другим читанням законопроєкту про мобілізацію шукатимуть компромісний варіант, який би стимулював військовозобов’язаний погодитися на електронні повістки або змусив змиритися із "бусиками ТЦК" на вулицях.

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