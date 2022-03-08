"Надсилайте мені контакти таких "під***сів": мер Чернівців розповів, як каратиме за підвищення цін на житло

Мер прирівняв збільшення вартості житла до мародерства.

Мер Чернівців Роман Клічук закликав місцевих мешканців не підвищувати вартість оренди житла у місті. Такі дії в умовах війни він прирівняв до мародерства.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Дехто не розуміє, що у нас війна і наживається на біженцях, піднявши ціни на оренду житла. Прирівнюю такі речі до справжнього мародерства в такі часи, і обіцяю, від сьогодні взяти це питання під особистий контроль", - написав він.

Міський голова закликав місцевих мешканців повідомляти його про такі випадки.

"Надсилайте мені в особисті повідомлення контакти таких "під***сів", а я разом із податковою, поліцією та військкоматом почнемо вчити людяності. Рекомендую не жартувати! Найбільш нахабних оголошу публічно", - зазначив він.

Також Роман Клічук подякував тим мешканцям, які прихистили переселенців безкоштовно, або ж беруть "символічну плату" за житло.

"Ми не дозволимо наживатися на чужій біді", - підсумував мер.

Нагадаємо, раніше міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що ціни на проживання в місті мають залишатися такими, як були у довоєнний час, і закликав громадян повідомляти про порушення на "Гарячу лінію Львова". Також мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав орендодавців нерухомості не підвищувати ціни на житло. Очільник міста попередив, що за такі дії передбачається покарання.