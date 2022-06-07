Надсилають листи від імені ОВА: у Черкаській області шахраї "збирають" гроші для армії

Надсилають листи від імені ОВА: у Черкаській області шахраї "збирають" гроші для армії

У Черкаській області активізувались шахраї, які хочуть заробити на війні.

Невідомі розсилають листи нібито від імені Черкаської обласної державної адміністрації з проханням надати фінансову допомогу для Збройних сил.

Про це повідомив голова ОВА Ігор Табурець.

За його словами, жодного стосунку до таких звернень обласна влада не має. Правоохоронці вже працюють.

Табурець нагадав, що для благодійної допомоги є єдиний офіційний рахунок. Реквізити такі:

Установа "Черкаська агенція регіонального розвитку"

ЄДРПОУ 40848641,

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ банку 14360570, код банку 305299)

IBAN UA793052990000026009021602607 валюта UAH (українська гривня)

Призначення платежу: благодійна допомога для забезпечення цивільної оборони Черкаської області.

Як повідомлялося, зловмисники поширюють інформацію про нібито евакуацію з Маріуполя з району Порт-Сіті до Запоріжжя під патронатом ООН та Червоного Хреста. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко наголосив, що зараз не планується евакуація з Маріуполя.

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