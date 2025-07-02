Надсилаєте своєму партнеру фото з "полуничкою"?: ризикуєте опинитися за ґратами

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Навіть приватний обмін інтимними фотографіями між двома повнолітніми людьми в Україні може мати юридичні наслідки. Причина — суворе трактування положень Кримінального кодексу.

Про це телеканалу «Київ24» розповів адвокат Сергій Старенький.

За його словами, обмін оголеними зображеннями, які мають ознаки порнографії, — це фактично розповсюдження порнографічної продукції, передбачене статтею 301 ККУ.

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«Якщо ви надіслали партнеру фото, де зображений статевий акт або демонстрація статевих органів — це вже кримінал», — зазначив юрист.

Покарання, передбачене законом:

штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів,

арешт до 6 місяців або

обмеження волі до 3 років.

Старенький вважає, що такий підхід — застарілий і не відповідає сучасним реаліям. На його думку, дорослий контент між повнолітніми має бути легалізованим, але з чіткими правилами та обмеженнями.

Юрист також підкреслив: закон не враховує контекст або згоду сторін. Якщо фото буде знайдене або надане третій стороні, учасники обміну можуть опинитися під кримінальним переслідуванням.

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Нагадаємо, в Україні на 17 тис. грн оштрафували жінку, яка допомогла знайомим зайнятися сексом за гроші.

9 жовтня 2024 року до неї звернувся її чоловік з проханням знайти йому жінку, яка б за гроші надала йому сексуальні послуги. Тоді підсудна запропонувала це своїй знайомій, на що остання погодилася. Пара зустрілася і зайнялася сексом, за що жінка отримала 4 тис. грн.