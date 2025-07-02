- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 769
- Час на прочитання
- 1 хв
Надсилаєте своєму партнеру фото з "полуничкою"?: ризикуєте опинитися за ґратами
Обмін інтимними фото навіть між партнерами може мати кримінальні наслідки. Юрист пояснив, як діє закон.
Навіть приватний обмін інтимними фотографіями між двома повнолітніми людьми в Україні може мати юридичні наслідки. Причина — суворе трактування положень Кримінального кодексу.
Про це телеканалу «Київ24» розповів адвокат Сергій Старенький.
За його словами, обмін оголеними зображеннями, які мають ознаки порнографії, — це фактично розповсюдження порнографічної продукції, передбачене статтею 301 ККУ.
«Якщо ви надіслали партнеру фото, де зображений статевий акт або демонстрація статевих органів — це вже кримінал», — зазначив юрист.
Покарання, передбачене законом:
штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів,
арешт до 6 місяців або
обмеження волі до 3 років.
Старенький вважає, що такий підхід — застарілий і не відповідає сучасним реаліям. На його думку, дорослий контент між повнолітніми має бути легалізованим, але з чіткими правилами та обмеженнями.
Юрист також підкреслив: закон не враховує контекст або згоду сторін. Якщо фото буде знайдене або надане третій стороні, учасники обміну можуть опинитися під кримінальним переслідуванням.
Нагадаємо, в Україні на 17 тис. грн оштрафували жінку, яка допомогла знайомим зайнятися сексом за гроші.
9 жовтня 2024 року до неї звернувся її чоловік з проханням знайти йому жінку, яка б за гроші надала йому сексуальні послуги. Тоді підсудна запропонувала це своїй знайомій, на що остання погодилася. Пара зустрілася і зайнялася сексом, за що жінка отримала 4 тис. грн.