Алла Ландар: Благодійна організація «Велич Життя» надає надважливу допомогу в період повномасштабного вторгнення

«Ми бачимо міста й села в Україні, стерті з лиця землі російською артилерією, повністю зрівняні із землею. Кожен боронить свій фронт – бійці, медики, волонтери, бізнес та звичайні українці. З початком бойових дій фонд "Велич Життя" в рамках реалізації основної місії - "Той хто рятує одне життя, врятує цілий світ" опікується прифронтовими шпиталями та допомагає рятувати життя не тільки медиків, військових, а й цивільного населення» - зазначила президент БФ Алла Ландар.

БФ "Велич Життя" об’єднавши спільні зусилля з партнерами, придбали та доставили на схід України великий обсяг медичного обладнання, яке сьогодні рятує не одне життя наших захисників і захисниць: МРТ, КТ апарати, гастроскопи, мобільні рентгенапарати, станції Starlink, санітайзери, генератори, медичні монітори, потужні морозильні камери для банків крові, стерилізатори, УЗД-апарати, Апарати електрохірургічні ZEUS PRIME, датчики до Системи ультразвукової діагностичної, компрессорні автохолодильники для зберігання крові, тазові шини, мішки АМБУ, шини гнучкі зразку SAM Splint, пульсоксиметри, карти діагностичні Eldoncard для визначення групи крові AB0 та резус-фактору RhD у наборі, ноші безкаркасні евакуаційні, термоковдри та багато іншого.

Організовано та проведено два аукціони, один з яких відбувся в Європі - "З Україною в серці». На зібрані кошти було придбано медичне обладнання та доставлено на Схід України.

«Дякуємо кожній людині, кожному бізнесу, які долучились до цього важливого процесу допомоги нашим військовим. Ви довели, що українцям під силу неможливе." - наголосила Президентка фонду Алла Ландар.