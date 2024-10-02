Надворі холоднішає: чи повернуться відключення світла 3 жовтня

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила про стабільну ситуацію в енергосистемі України на найближчу добу.

У четвер, 3 жовтня, жодних планових відключень електроенергії в Україні не передбачається.

Про це інформує "Укренерго".

"Увага! 3 жовтня відключення не прогнозуються", - йдеться у повідомленні Укренерго.

Однак, незважаючи на відсутність планових відключень, Укренерго закликає громадян до раціонального використання електроенергії. Зокрема, компанія рекомендує користуватися потужними електроприладами у період максимально ефективної роботи сонячних електростанцій (СЕС) - з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" розповіли, що Україна може пережити зимові місяці взагалі без відключень світла або з мінімальними обмеженнями в пікові години споживання за умови плюсових температур. Якщо ж до країни прийдуть сильні морози, які триватимуть понад три дні, можуть бути запроваджені незначні обмеження.

Читайте також: