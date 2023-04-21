Надягнув перуку і окуляри: на Одещині впіймали ухилянта, який вдавав із себе жінку (фото)

Напередодні ввечері, 20 квітня, на кордоні в Одеській області військовослужбовці затримали чоловіка, який перевдягнувся в жінку. Так українець намагався незаконно покинути межі країни.

Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби України.

"На кордоні продовжуються магічні дійства з військовозобов’язаними чоловіками: вони зникають у вентиляційних трубах потягів, маскуються під сидінням автомобіля. А вчора на Одещині прикордонники затримали "жінку" в сонцезахисних окулярах у темний час доби", - розповідають військові.

Втім, під час перевірки документів "українка" виявилася чоловіком. "Маестро перевтілення", як назвали прикордонники ухилянта, вручили повістку.

На Одещині викрили ухилянта, який перевдягнувся в жінку. / Фото: Держприкордонслужба України

Як повідомлялося, у Хмельницькій області чоловік отримав повістку, але відмовився від мобілізації. Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу та засудив до 4 років позбавлення волі.

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