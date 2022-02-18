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Надзвичайники попереджають про сильні пориви вітру по всій Україні

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Надзвичайники попереджають про сильні пориви вітру по всій Україні

Associated Press

Встановлено І рівень небезпечності, жовтий.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпечні метеорологічні явища, зокрема, потужні пориви вітру по всій території України.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Telegram.

"19 лютого вночі та вранці у західних та більшості північних областей, вдень на більшій частині території країни пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", — йдеться в повідомлення.

Як зазначають надзвичайники, у Києві та області 19 лютого вранці та вдень пориви вітру становитимуть 15-20 м/с, що відповідає І рівню небезпечності, жовтому.

Нагадаємо, раніше  ДСНС попередила, що у п"ятницю та суботу, 18-19 лютого, в Карпатах зберігатиметься висока небезпека сходження лавин з гір.

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