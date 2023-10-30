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Надзвичайна ситуація обласного масштабу: МОЗ - про спалах гепатиту А у Вінниці

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Надзвичайна ситуація обласного масштабу: МОЗ - про спалах гепатиту А у Вінниці

Гепатит А / Фото: Credits

Через спалах гепатиту А заплановано засідання ТЕБ та НС на рівні області.

Спалах гепатиту А у Вінниці, який зафіксували ще понад півтора тижні тому, - це надзвичайна ситуація обласного масштабу.

Про це сказав головнй санітарний лікар Ігоря Кузіна в ефірі телемарафону.

За його словами, спалах інфекційного захворювання вийшов за межі міста. Він додав, що загалом епідемічна статистика демонструє, що джерело інфікування продовжує існувати.

"Те, що ми зараз бачимо - це харчові продукти, також цілком можливо, що і питна вода можуть бути причинами. Тому зараз основний фокус лікарів-епідеміологів полягає в тому, щоб дообстежити працівників саме епідемічно небезпечних сфер. І серед них знайти потенційно людину, яка перехворіла або продовжує хворіти на вірусний гепатит А", - сказав він.

Через спалах гепатиту А заплановано засідання ТЕБ та НС на рівні області.

Нагадаємо, через спалах гепатиту А у Вінниці школярів переведуть на дистанційку.

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Дата публікації
Перегляди
371
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