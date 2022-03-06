Надзвичайники ліквідували 7 пожеж у передмісті Миколаєва через обстріли окупантів (фото)

Також надійшло 56 звернень про виявлення вибухонебезпечних предметів.

Обстріли російських окупантів житлових кварталів та передмістя Миколаєва призвели до 7 пожеж, з яких 4 були у житлових помешканнях.

Підрозділи ДСНС України у Миколаївській оперативно їх ліквідували.

Також повідомляється, що станом на 8:00 6 березня, надійшло 56 звернень про виявлення вибухонебезпечних предметів. Піротехнічний підрозділ ДСНС відпрацює всі адреси та проведе відповідні роботи по їх вилученню та знешкодженню.

я для города. Ворожі обстріли житлових кварталів и у... Опубликовано Неділя, 6 березня 2022 р.

Нагадаємо, українців закликають перевіряти підвали житлових будинків: окупанти залишають там боєприпаси.