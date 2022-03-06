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Надзвичайники ліквідували 7 пожеж у передмісті Миколаєва через обстріли окупантів (фото)

Надзвичайники ліквідували 7 пожеж у передмісті Миколаєва через обстріли окупантів (фото)

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Надзвичайники ліквідували 7 пожеж у передмісті Миколаєва через обстріли окупантів (фото)

УНІАН

Також надійшло 56 звернень про виявлення вибухонебезпечних предметів.

Обстріли російських окупантів житлових кварталів та передмістя Миколаєва призвели до 7 пожеж, з яких 4 були у житлових помешканнях. 

Підрозділи ДСНС України у Миколаївській оперативно їх ліквідували. 

Також повідомляється, що станом на 8:00 6 березня, надійшло 56 звернень про виявлення вибухонебезпечних предметів. Піротехнічний підрозділ ДСНС відпрацює всі адреси та проведе відповідні роботи по їх вилученню та знешкодженню.

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Опубликовано Неділя, 6 березня 2022 р.

Нагадаємо, українців закликають перевіряти підвали житлових будинків: окупанти залишають там боєприпаси.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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