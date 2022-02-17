Надзвичайники попереджають про небезпеку на Закарпатті: можливі повені

Надзвичайники попереджають про небезпеку на Закарпатті: можливі повені

ДСНС встановила ІІ рiвень небезпеки – помаранчевий.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає мешканців Закарпатської області про небезпечні гідрологічні явища. Так, річка Боржава може підтопити деякі автошляхи та сiльгоспугiддя області.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС з посиланням на УкрГідрометцентр.

Як зазначається, 17 та 18 лютого у нижнiй течii р.Боржава продовжиться пiдвищення рiвня води на 2 - 2,5 метри відносно рiвня, зафіксованого о 17:00 17 лютого.

Ймовірно, частково затопленими можуть бути:

автодороги В.Ком'яти-Шаланки;

сiльгоспугiддя сiл Кам'янське, Зарiччя, Сiльце, В.Комяти, М.Ком'яти, с.Боржавське, с.Зарiччя, с.Лукове, с.Бiлки, с.Хмельник;

можливий початковий перелив автодороги Мукачево-Рогати в районi с.Вiльхiвка;

Надзвичайники попереджають про ІІ рiвень небезпеки – помаранчевий.

Нагадаємо, в Україні 17 лютого оголошено про перший рівень небезпеки через сильний туман.

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