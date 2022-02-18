Надзвичайники попереджають про підвищення рівня води і вихід на заплаву річки Уж на Закарпатті

Надзвичайники попереджають про підвищення рівня води і вихід на заплаву річки Уж на Закарпатті

Сьогодні очікується максимальний рівень води у річці.

Сьогодні, 18 лютого, рятувальники попереджають про підвищення рівня води у річці Уж в Ужгороді Закарпатської області.

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"18 лютого очiкуємо максимальний рівень на р. Уж (м. Ужгород Закарпатської області) - 40-70 см над нулем посту (рівень води на 20 годину 17 лютого - 18 см), початковий вихід води на заплаву міждамбового простору", - йдеться у повідмоленні.

У зв'язку з цим оголошено жовтий рiвень небезпеки.

Нагадаємо, 18 лютого у рiчках Закарпаття підвищиться рiвень води (над рiвнями на 8 годину 16 лютого) на 0,5-1,5 м, без негативних наслідків. В нижнiй течiї Боржави – до 2,0 м, можливий початковий вихiд води на заплаву (І рiвень небезпеки, жовтий).

Погода в Україні: по всій території протягом тижня очікується шквальний вітер і дощі

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