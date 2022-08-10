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Надзвичайники попереджають українців про грозу: у яких областях вируватиме негода

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Надзвичайники попереджають українців про грозу: у яких областях вируватиме негода

Фото: Associated Press

Завтра, 11 серпня, в деяких областях України пройдуть сильні грози.

Надзвичайники попереджають українців про І рівень небезпечності.

Про це йдеться в Телеграмі ДСНС.

Так, грози 11 серпня очікуватимуться у:

  • Києві;
  • західних та північних областях;
  • Вінницькій області;
  • Черкаській області;
  • Кіровоградській області;
  • Київській області;
  • Полтавській області.

Нагадаємо, через Україну зараз пролягає атмосферний фронт, і саме тому погода так відрізняється в регіонах.

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