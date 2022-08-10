Надзвичайники попереджають українців про грозу: у яких областях вируватиме негода

Завтра, 11 серпня, в деяких областях України пройдуть сильні грози.
Надзвичайники попереджають українців про І рівень небезпечності.
Про це йдеться в Телеграмі ДСНС.
Так, грози 11 серпня очікуватимуться у:
- Києві;
- західних та північних областях;
- Вінницькій області;
- Черкаській області;
- Кіровоградській області;
- Київській області;
- Полтавській області.
Нагадаємо, через Україну зараз пролягає атмосферний фронт, і саме тому погода так відрізняється в регіонах.
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