Надзвичайники попереджають українців про грозу: у яких областях вируватиме негода

Надзвичайники попереджають українців про І рівень небезпечності.

Про це йдеться в Телеграмі ДСНС.

Так, грози 11 серпня очікуватимуться у:

Києві;

західних та північних областях;

Вінницькій області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Київській області;

Полтавській області.

Нагадаємо, через Україну зараз пролягає атмосферний фронт, і саме тому погода так відрізняється в регіонах.

До +36 - на Україну насувається спека

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