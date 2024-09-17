Надзвичайники третю добу гасять пожежі на Полтавщині та Донеччині: евакуйовано людей (фото)

У Полтавському районі вогонь охопив площу у близько 700 га.

Рятувальники 17 вересня продовжують гасити масштабну лісову пожежу у Полтавській області та в Лиманському лісництві на Донеччині.

Про це повідомили в ДСНС України.

У Полтавському районі через великі пориви вітру та тривалу відсутність дощів вогонь стрімко поширився і охопив площу у близько 700 га.

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Горить суха рослинність та лісова підстилка на площі близько 50 га.

Евакуйовано 53 мешканців сіл Пудлівка, Дубина, Маньківка та Собківка. Інформація щодо пошкоджених домоволодінь та споруд уточнюється.

Водночас на території Лиманського лісництва вогонь пройшов близько 350 га території. Зараз загроза поширення вогню на населені пункти відсутня.

З пожежами борються понад 350 рятувальників та майже 70 одиниць техніки.

Лісова пожежа

Лісова пожежа

Лісова пожежа

Лісова пожежа

Лісова пожежа

Лісова пожежа

Лісова пожежа

Лісова пожежа

Нагадаємо, напередодні через масштабну пожежу на Полтавщині рятувальники евакуювали пасажирів електрички. Відомо про пошкодження будинків.

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