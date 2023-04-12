Надзвичайний стан в Італії та випробування міжконтинентальної балістичної ракети РФ: головні новини ночі 12 квітня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні події ночі 12 квітня:
- Впала в Казахстані: РФ випробувала міжконтинентальну балістичну ракету Читати далі –>
- У Італії оголосили надзвичайний стан: що сталося Читати далі –>
- Україна та Канада оновлюють Угоду про вільну торгівлю – Мінекономіки Читати далі –>
- "Злочинець із забороненої організації" влаштував перестрілку з кадирівцями в Чечні (відео) Читати далі –>
- ЗСУ мають усе необхідне для успішного контрнаступу – Пентагон Читати далі –>
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