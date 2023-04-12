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Надзвичайний стан в Італії та випробування міжконтинентальної балістичної ракети РФ: головні новини ночі 12 квітня

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
5659
Час на прочитання
1 хв
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Надзвичайний стан в Італії та випробування міжконтинентальної балістичної ракети РФ: головні новини ночі 12 квітня

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні події ночі 12 квітня:

  • Впала в Казахстані: РФ випробувала міжконтинентальну балістичну ракету Читати далі –>
  • У Італії оголосили надзвичайний стан: що сталося Читати далі –>
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Дата публікації
Перегляди
5659
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