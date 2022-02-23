Надзвичайний стан в Одеській області: що повідомили містянам на терміновому брифінгу в ОДА

Надзвичайний стан в Одеській області: що повідомили містянам на терміновому брифінгу в ОДА

Вводити воєнний стан в регіоні та проводити мобілізацію найближчим часом не планують.

Сьогодні, 23 лютого, в Одеській обласній державній адміністрації відбувся терміновий брифінг, де пояснили про умови під час запровадження надзвичайного стану у регіоні.

Про це пише "Суспільне".

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У брифінгу взяли участь голова Одеської ОДА Сергій Гриневецький, одеський міський голова Геннадій Труханов, керівництво регіональних управлінь СБУ, Нацполіції, ДСНС та тероборони.

Надзвичайний стан

Голова регіону зазначив, що на території Одеської області вводять надзвичайний стан. Він діятиме протягом 30 днів.

"Правовий режим надзвичайного стану принципово відрізняється від нового режиму воєнного стану. Ми розуміємо, що внутрішня дестабілізація – це одна з ключових цілей Росії для того, щоб поставити Україну у слабке положення", – зазначив Гриневецький.

Голова ОДА додав, що наразі для громадян нічого не зміниться. Все, що можуть побачити люди, – збільшення перевірок на дорогах та вулицях, а також на спецоб'єктах. Вводити воєнний стан та проводити мобілізацію найближчим часом не планують. В першу чергу влада буде посилювати заходи безпеки на стратегічно важливих підприємствах регіону.

Як працюватимуть поліція, рятувальники та міські організації

Голова Національної поліції на Одещині Микола Семенишин розповів, що служба перейшла до посиленого режиму роботи.

Поліцейські та нацгвардійці проводять контрдиверсійні заходи. На вулицях міста збільшиться кількість патрулів, зокрема за участю громадськості. ДСНС Одеської області також перейшла до посиленого режиму.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, всі установи міста продовжать працювати у звичайному режимі, закривати нічого не планують.

"У місті розташована велика кількість камер відеоспостереження, що дозволяє нам сьогодні оперативно реагувати на ту чи іншу ситуацію та працювати на попередження", – сказав Труханов.

Загроза з моря та Придністров'я

Сергій Гриневецький додав, що 23 лютого в Одеській області створено оперативний штаб. Наразі в регіоні не бачать загроз ні для роботи морських портів, ні для кордонів області з боку так званого Придністров'я. Що стосується тероборони області, у 122 бригаді комплектація складає більше 60%.

Якщо до регіону почнуть прибувати переселенці, їх планують розмістити у приміщеннях санаторію "Куяльник" та табору "Молода Гвардія". Також для цих потреб можуть використати 74 жіночу колонію, де є майже три тисячі місць.

Раніше стало відомо, що РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан по всій території, крім Луганської та Донецької областей.

Надзвичайний стан — це тимчасовий правовий режим, який передбачає певне обмеження прав і свобод людей в умовах кризових подій. Його запроваджують за погодження Ради нацбезпеки та оборони, яка звертається до президента, після чого відповідне рішення голосує Верховна Рада. Термін дії надзвичайного стану — від 30 до 60 днів з можливістю подовження.

РНБО просить Верховну Раду запровадити надзвичайний стан у всіх регіонах, крім Донецької та Луганської областей

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