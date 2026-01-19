Надзвичайна ситуація в енергетиці затягується: коли в Україні очікують полегшення ситуації

Енергетика України / © Associated Press

Надзвичайна ситуація в енергетичному секторі України може тривати до стабілізації енергопостачання, що, ймовірно, відбудеться вже після завершення опалювального сезону.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

Він наголосив, що нині в Україні запроваджено не надзвичайний стан, а режим надзвичайної ситуації, який застосовується не вперше.

За словами експерта, йдеться про тимчасові надзвичайні заходи в енергетиці, які вже використовувалися раніше – зокрема 2014–2015 років, коли виникли проблеми з постачанням антрацитового вугілля.

Серед основних заходів – скорочення споживання електроенергії, спрощення бюрократичних процедур для запуску нових генерувальних потужностей, перерозподіл коштів у межах енергетичного сектору, а також можливі зміни режиму комендантської години. Крім того, в межах НС Національна комісія з регулювання енергетики (НКРЕКП) переглянула цінові обмеження для імпорту електроенергії.

Рябцев зазначив, що всі ці заходи діятимуть до стабілізації ситуації, однак наразі складно прогнозувати, коли саме це станеться.

"Жорстких обмежень не запроваджено, тому не виключаю, що режим надзвичайної ситуації може зберігатися до завершення опалювального сезону", – підсумував експерт.

Яка ситуація в енергетиці України

В Україні зберігається тенденція до зростання споживання електроенергії, через що у всіх регіонах країни залишається актуальною потреба в ощадливому використанні енергоресурсів.

Також в Україні змінилася система застосування графіків відключень електроенергії. Якщо раніше понад чотири черги означали екстрені знеструмлення поза графіком, то нині більшість регіонів поступово переходить до режиму 4,5–5 черг.

За таких умов електропостачання може бути відсутнє понад 16 годин на добу, однак відключення відбуваються відповідно до затверджених графіків, що дозволяє споживачам орієнтуватися в часі та планувати свої дії.

Окремою проблемою залишаються аварійні ситуації у житлових будинках, зокрема в Києві. За словами фахівців, у багатьох випадках причиною знеструмлень є внутрішньобудинкові мережі, за технічний стан яких відповідають ЖЕКи та ОСББ.

У разі аварії мешканцям рекомендують насамперед звертатися до ЖЕКу або ОСББ. Після огляду електрик визначає джерело проблеми: якщо несправність у межах будинку – її усувають на місці, якщо ж проблема пов’язана з мережами, відповідна заявка передається оператору електромереж.