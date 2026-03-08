Нафта по 200 доларів і послаблення санкцій для РФ: Гетманцев оцінив наслідки війни на Близькому Сході

Нардеп Данило Гетманцев

Ескалація конфлікту на Близькому Сході може призвести до серйозних економічних наслідків для України та Європи. Водночас для Росії затяжна війна в регіоні може обернутися неочікуваними вигодами.

Про це в інтерв’ю порталу Новини.LIVE заявив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Ключові ризики для економіки

За словами нардепа, наслідки конфлікту безпосередньо залежатимуть від його тривалості:

Короткочасний конфлікт: мінімальний вплив на економіку України та ЄС, швидке відновлення після можливих коливань.

Затяжна війна: критичний сценарій для країн-імпортерів енергоносіїв. Гетманцев застерігає, що ціна на нафту може злетіти до 200 доларів за барель.

«Це величезні гроші, які дуже важко витримати будь-якій економіці, що не сидить на нафті як на ресурсі. Собівартість виросте у всьому», — підкреслив парламентар.

У чому небезпека?

Найбільш тривожним аспектом для України є потенційне послаблення санкційного тиску на Росію. Гетманцев пояснює це логікою стабілізації світового ринку:

Щоб вгамувати ціни на нафту, США можуть змушені піти на демонтаж санкцій проти російського експорту.

Це відкриє «зелене світло» для російського тіньового флоту.

Очікується повернення Індії до масових закупівель нафти у РФ, що значно посилить позиції Москви.

На думку Гетманцева, чим довше триватиме протистояння, тим більшою є ймовірність того, що світова спільнота буде змушена піти на поступки Москві заради стабілізації енергетичного ринку, що прямо суперечить інтересам України у боротьбі з агресором.

Нагадаємо, військовий експерт Карло Масала заявив, що конфлікт в Ірані ставить перед очільником Кремля Володимиром Путіним складну дилему. З одного боку, Москва ризикує втратити ключового союзника та постачальника зброї, а з іншого — отримує неабияку вигоду від зростання цін на енергоносії та перемикання уваги Заходу.