Укрaїнa
412
2 хв

Нафта по 200 доларів і послаблення санкцій для РФ: Гетманцев оцінив наслідки війни на Близькому Сході

Для Росії затяжна війна в регіоні може обернутися неочікуваними вигодами, зазначив нардеп.

Світлана Несчетна
Данило Гетманцев

Нардеп Данило Гетманцев

Ескалація конфлікту на Близькому Сході може призвести до серйозних економічних наслідків для України та Європи. Водночас для Росії затяжна війна в регіоні може обернутися неочікуваними вигодами.

Про це в інтерв’ю порталу Новини.LIVE заявив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Ключові ризики для економіки

За словами нардепа, наслідки конфлікту безпосередньо залежатимуть від його тривалості:

  • Короткочасний конфлікт: мінімальний вплив на економіку України та ЄС, швидке відновлення після можливих коливань.

  • Затяжна війна: критичний сценарій для країн-імпортерів енергоносіїв. Гетманцев застерігає, що ціна на нафту може злетіти до 200 доларів за барель.

«Це величезні гроші, які дуже важко витримати будь-якій економіці, що не сидить на нафті як на ресурсі. Собівартість виросте у всьому», — підкреслив парламентар.

У чому небезпека?

Найбільш тривожним аспектом для України є потенційне послаблення санкційного тиску на Росію. Гетманцев пояснює це логікою стабілізації світового ринку:

  • Щоб вгамувати ціни на нафту, США можуть змушені піти на демонтаж санкцій проти російського експорту.

  • Це відкриє «зелене світло» для російського тіньового флоту.

  • Очікується повернення Індії до масових закупівель нафти у РФ, що значно посилить позиції Москви.

На думку Гетманцева, чим довше триватиме протистояння, тим більшою є ймовірність того, що світова спільнота буде змушена піти на поступки Москві заради стабілізації енергетичного ринку, що прямо суперечить інтересам України у боротьбі з агресором.

Нагадаємо, військовий експерт Карло Масала заявив, що конфлікт в Ірані ставить перед очільником Кремля Володимиром Путіним складну дилему. З одного боку, Москва ризикує втратити ключового союзника та постачальника зброї, а з іншого — отримує неабияку вигоду від зростання цін на енергоносії та перемикання уваги Заходу.

