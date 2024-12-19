Нафта з російських танкерів забруднила узбережжя Запорізької області, - еколог

В Азовському морі стався витік нафти після аварії двох російських танкерів — "Волгонефть 212" та "Волгонефть 239". Нафта розлилася на узбережжі Запорізької області, зокрема в Приазовському національному природному парку.

Про це директор парку Дмитро Воловик в коментарі "Суспільному".

"Дуже серйозна пляма. Смуга викиду нафтопродуктів йде по Степанівській косі - 4,4 км, по господарській зоні, тобто Кирилівка - 18,7 приблизно км, заказник Федотова коса у бік Бирючого - 1,7 км.Тобто все узбережжя. Ми 100% знаємо. Що стосується нашої території природно-заповідного фонду, зайшов віджимний вітер і пляму паливно-мастильних матеріалів відганяє від берега", - заявив еколог.

Воловик зазначив, що через обмежений доступ до постраждалих територій неможливо точно оцінити рівень забруднення, однак вже очевидно, що найбільше постраждає місцева фауна.

"Навіть не уявляємо всієї біди. У нас обмежений доступ до цієї інформації. Бентосу — це мушля, такі природні фільтри, які складають дно всього Азовського моря - їм колосальна шкода, наслідки будуть помітні ще не один рік. Чайки, морські саме, водоплавні, буде дуже серйозна біда, їх чекає, на жаль, смерть. За бичка, то біда - падіння популяції весною, коли підуть вже нерестові явища, коли вода буде прогріватися", - додав Воловик.

Також експерт підкреслив, що російська окупаційна влада не вживає жодних заходів після аварії танкерів і розливу нафти.

"Охорона у так званій Російській Федерації не працює: ні міністерство надзвичайних ситуацій, ніхто там не працює. Біда буде для всього Азовського моря", - додав еколог.

Нагадаємо, 15 грудня у Керченській протоці затонули два російські танкери, які могли перевозити понад 4000 т мазуту.

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