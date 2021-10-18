"Нафтогаз" подав заявку на участь в сертифікації "Північного потоку-2": причина

"Нафтогаз" подав заявку на участь в сертифікації "Північного потоку-2": причина

"Газопровід "Північний потік-2" не відповідає європейському законодавству".

НАК "Нафтогаз України" подав заявку на участь в сертифікації оператора газопроводу "Північний потік-2". Таким способом "Нафтогаз" хоче показати, що російський газопровід не може бути сертифікований.

Про це заявив голова правління компанії Юрій Вітренко на брифінгу.

"Газопровід "Північний потік-2" не відповідає європейському законодавству", - сказав Вітренко.

Нагадаємо, сьогодні, 18 жовтня, повністю заповнили технічним газом п ершу нитку російського газопроводу "Північний потік-2". Пусконалагоджувальні роботи на другій нитці тривають, повідомили в Nord Stream 2 AG.

Нагадаємо:

Російський посол у Великій Британії Андрій Келін заявив, що газопровід "Північний потік-2" , яким російський газ буде надходити до Європи в обхід України, готовий до запуску. Очікується лише дозвіл від німецької влади, після чого експорт газу буде здійснюватися за новим трубопроводом.

, яким російський газ буде надходити до Європи в обхід України, готовий до запуску. Очікується лише дозвіл від німецької влади, після чого експорт газу буде здійснюватися за новим трубопроводом. 4 жовтня Данське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2", оскільки компанія Nord Stream 2 AG виконала відповідні умови, зокрема умови щодо сертифікації.

газопроводу "Північний потік-2", оскільки компанія Nord Stream 2 AG виконала відповідні умови, зокрема умови щодо сертифікації. 18 жовтня першу нитку газпроводу "Північний потік-2" заповнили технічним газом.

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