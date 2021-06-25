"Нафтогаз" у липні ще на 10% підвищив ціну на газ для населення: скільки доведеться платити

"Нафтогаз" у липні ще на 10% підвищив ціну на газ для населення: скільки доведеться платити

Компанія обслуговує близько 1 млн побутових споживачів.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" підвищила ціну на газ для населення у липні ще на 10% - до 13,13 грн за куб. м, тоді як річний фіксований тариф становить 7,96 грн за куб. м.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

Варто зазначити, що у червні ціну було підвищено до 11,94 грн за куб. м - таким чином липнева ціна на 10% вища за вартість у попередньому місяці.

Тоді у компанії зростання ціни пояснили ситуацією на європейському ринку, де ціни на газ є одними з найвищих за останні 4-5 років, і станом на початок червня продовжували зростати. Там додали, що така тенденція на європейському ринку зумовлена коливаннями цін на енергоринках, через те, що Російська Федерація штучно обмежує поставки газу з метою створення тиску для завершення будівництва газогону "Північний потік-2".

Нагадаємо, від 1 травня 2021 року газопостачальні компанії автоматично перевели клієнтів на річні тарифні плани. 25 квітня газопостачальники опублікували ціни на газ для населення, які діятимуть від 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року. Вони коливаються від 7,9 до 13,5 грн за кубометр.

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