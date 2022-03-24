"Нафтогаз" уклав перший договір із "Миколаївською ТЕЦ" на постачання газу по 7 гривень

"Нафтогаз" уклав перший договір із "Миколаївською ТЕЦ" на постачання газу по 7 гривень

ТЕЦ і ТЕС отримуватимуть газ за пільговою ціною до 30 квітня включно.

"Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" підписала договір на постачання газу з "Миколаївською ТЕЦ" у рамках механізму покладання спеціальних зобов'язань відповідно до постанови уряду №298 від 16 березня.

ТЕЦ і ТЕС до 30 квітня включно отримуватимуть газ за ціною 7,08 тис. грн/тис. куб м (з ПДВ за 1 тис. куб. м).

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України" у Telegram.

У компанії також повідомили, що продовжується підготовка документів з АТ "Херсонська ТЕЦ", ТОВ "Сумитеплоенерго", ТОВ "Фірма "ТЕХНОВА", КП "Київтеплоенерго", ПрАТ "Харківська ТЕЦ-5", що також визначені Міненерго для отримання газу у режимі ПСО.

Нагадаємо, Україна продовжуватиме транзит російського газу до Європи, поки це буде технічно можливо.

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