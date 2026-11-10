Нафтова схема на мільйони: у чотирьох областях викрили розкрадання сировини «Укрнафти»

Крадіжка нафти з трубопроводів «Укрнафти»

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В Україні викрили діяльність високотехнологічної злочинної мережі, учасники якої систематично робили несанкціоновані врізки в трубопроводи ПАТ «Укрнафта» та викачували сировину.

Про успішну операцію повідомив тимчасовий виконувач обовʼязків очільника компанії «Нафтогаз» Сергій Федоренко.

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Правоохоронці знешкодили масштабну схему розкрадання в «Укрнафті»

«Правоохоронці спільно з фахівцями з безпеки „Укрнафти“ викрили масштабну схему незаконних врізок у трубопроводи та крадіжок нафтової сировини. Минулого тижня відбулися обшуки в Київській, Чернігівській, Полтавській і Сумській областях», — пише Федоренко.

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Наразі правоохоронці перевіряють місця, де можуть зберігати крадений газовий конденсат і незаконно виготовлені з нього нафтопродукти.

Слідством займається поліція Київської області разом з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції. Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.

На місцях обшуків продовжують працювати фахівці «Укрнафти».

«Продовжуємо системну боротьбу з незаконними врізками. Виявляємо, документуємо, передаємо матеріали правоохоронцям. Група „Нафтогаз“ розраховує на повну компенсацію завданих збитків», — додав Федоренко.

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Схеми в енергетиці: останні новини

Нагадаємо, Сергій Стерненко повідомив у своєму Telegram-каналі про проведення поліцією обшуків у фігурантів справи щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво захисту енергообʼєктів на Київщині.

За його словами, замість захисних споруд у фірм-підрядників з’явилися «царські» інтер’єри з позолотою та мармуром, басейн, тераріум зі справжнім крокодилом та Rolls-Royce. Водночас офіційного підтвердження зв’язку виявленого майна з цим кримінальним провадженням наразі немає.

Раніше Стерненко розкритикував виконання робіт із захисту підстанцій вартістю понад 500 млн грн, які укладали за часів керівництва Миколи Калашника Київською ОВА. Він зазначив, що угоди підписували без тендерів із фірмами без штату та техніки, які фігурували у кримінальних провадженнях, через що роботи на низці об’єктів не виконано або виконано з порушеннями.

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