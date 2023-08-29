"Нагадування про рідну дитину": Зеленський звернувся до родин загиблих у День пам'яті захисників України

Щороку 29 серпня ми вшановуємо пам'ять українців і українок, які віддали свої життя, захищаючи цілісність нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до родин загиблих у боях від 2014 року в День пам'яті захисників.

Про це йшлося у вечірньому зверненні глави держави 29 серпня.

"Сьогодні особливий день. День памʼяті. День усіх наших захисників, захисниць, які загинули в боях заради України з 14-го року, з 24-го лютого. Сини, доньки. Батьки, матері. Брати, сестри. Друзі. Колеги. Знайомі. Побратими. Багатьом з українців сьогодні є кого згадати, чию памʼять ушанувати", – сказав президент.

За словами очільника держави, бути достойними шляху, яким іде Україна, – це обовʼязок кожного.

"Давати Україні більше сили. Більше можливостей. Обовʼязок. Бути небайдужими до кожного й кожної, хто поруч із тобою. Підтримувати. Дбати про людей. І завжди наближати результат. Головний результат для України. Україна має перемогти. Для всіх це головне. Щоб не відводити очей від поглядів на фотографіях воїнів на Стіні памʼяті, на інших меморіалах". – додав Зеленський..

Він також висловив подяку всім, хто працює заради України, хто бʼється заради України саме так: достойно, сміливо, міцно.

Нагадаємо, що у День пам'яті захисників України відбулося покладання квітів до могил і меморіалів, присвяченим полеглим воїнам. Проте 2023 року традицію вшанування героїв розширили. Волонтери запропонували долучитися до акції власникам закладів.

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