Наглядова рада "Укрексімбанку" відреагувала на скандал із нападом на журналістів

Наглядова рада "Укрексімбанку" відреагувала на скандал із нападом на журналістів

Наглядова рада розпочала перевірку обставин інциденту.

Наглядова рада державного "Укрексімбанку" висловила занепокоєння через інформацію про напад на журналістів "Схем" під час інтерв’ю із головою правління фінустанови Євгеном Мецгером.

Відповідну заяву розміщено на сайті держбанку.

"Наглядова рада (...) занепокоєна та стурбована звинуваченнями проти банку у перешкоджанні журналістській діяльності", - йдеться у зверненні.

Зазначається, що обставини інциденту вже перевіряють. "Вживаємо всіх заходів щодо всебічної та об’єктивної оцінки ситуації та дій банку та шляхів вирішення ситуації", - вказується у повідомленні.

Наглядова рада також наголосила на "беззаперечній підтримці" незалежності засобів масової інформації та пообіцяла надалі сприяти "впровадженню політики медійної відкритості банку з дотриманням найвищих етичних стандартів".

Як повідомлялося, у понеділок, 4 жовтня, журналісти "Схем" заявили про напад на свою знімальну групу під час інтерв’ю із головою правління державного "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером.

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За версією редакції, інцидент стався після того, як Мецгеру "не сподобалося одне із запитань журналіста-розслідувача Кирила Овсяного".

"Він (очільник держбанку. - Ред.) наказав охороні "забрати камери" та "дістати з них касети". Співробітники банку застосували фізичну силу до оператора "Схем" Олександра Мазура, відібрали у нього дві камери, забрали картки, на які здійснювався запис, та видалили записане відео", - розповіли у ЗМІ.

Згодом журналістам вдалося відновити видалений відеозапис, на якому зафіксовані вказівки Мецгера забрати техніку і "вичистити все це г**но". Також із відеролику зрозуміло, що знімальну групу закрили у приміщенні та не випускали.

Своє обурення щодо інциденту вже висловили дипломатичні представництва США та Великої Британії, а Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "перешкоджання законній професійній діяльності журналістів".

Тим часом в "Укрексімбанку" заявили, що інформація, яка цікавила журналістів, є "банківською таємницею". В офіційному коментарі банкіри стверджували, що знімальна група “без перешкоджання” залишила приміщення.

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