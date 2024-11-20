Нагнітання щодо масованого ракетного удару Росії: в МЗС відповіли

Сьогодні, 20 листопада, в інфополі з'явилися повідомлення про тимчасовий перехід на дистанційну роботу посольства США та інших диппредставництв в Україні через загрозу масованого удару з боку РФ. На жаль, це є щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів. І партнерам слід було б відреагувати на цю загрозу ідентично до усіх попередніх днів в умовах повномасштабної війни, без додаткового нагнітання.

Про це написали у МЗС України.

Загрози обстрілів з боку держави-агресора є, на жаль, щоденною реальністю для українців уже понад тисячу днів.

"У цей 1001-й день повномасштабного вторгнення загроза російських обстрілів так само актуальна, як і в попередні тисячу днів. Вважаємо, що для партнерів було б правильним реагувати у 1001-й день так само як і в попередні тисячу днів, без будь-якого додаткового інформаційного нагнітання", — відзначили у МЗС України.

Всіх громадян України попросили зберігати пильність, не нехтувати сигналами повітряної тривоги та слідувати до укриття в разі небезпеки. Як, власне, і потрібно робити щоразу при загрозі дронового або ракетного обстрілу з боку Росії.

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