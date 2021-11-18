Нагорода до Дня винороба: SHABO отримала відзнаку "Вибір споживача 2021"

За досягненнями підприємства завжди стоїть злагоджена робота цілої команди, їхні успіхи та безперервний розвиток.

Компанію SHABO відзначили почесним статусом, оцінивши її вклад у розвиток українського виноробства. “Вибором споживача” стають лише організації, які впроваджують новітні методи ведення підприємницької діяльності, стабільно на відмінному рівні виготовляють продукцію, надають послуги та мають бездоганну ділову репутацію. Цим статусом SHABO нагородили у професійне свято День виноградаря та винороба.

– “Вибір споживача” – це не лише відзнака відповідної роботи компанії, – підкреслює Вадим Майсак, директор “Всеукраїнського галузево-аналітичного центру”. – Для споживачів та партнерів це підтвердження, що перед ними дійсно надійна компанія, якій можна довіряти та з якою можна продуктивно довгостроково співпрацювати”.

За досягненнями підприємства завжди стоїть злагоджена робота цілої команди, їхні успіхи та безперервний розвиток. Компанія отримала не лише національний статус. Нагородами відзначили й шістьох працівників SHABO.

Почесним орденом “За досягнення в галузі” нагородили головного агронома SHABO – Василя Куруча. Медалі “Професіонал року 2021” заслужено дістались Олені Нарчинській, менеджеру з логістики, та Ірині Шеремет, начальнику відділу збуту. “Найкращим спеціалістом галузі” став Микола Мазуркевич, механік автомобільної колони. За професійні досягнення відзначено директора ТОВ “ПТК Шабо” Юрія Шелехова, якого цьогоріч визнали “Найкращим керівником року”.

Серед нагороджених – і “Найкращий спеціаліст галузі” Тетяна Романчук, технолог виробництва міцних алкогольних напоїв. Саме вона бере участь у створенні коньяків України та бренді SHABO, що є лідерами на ринку багато років. Нещодавно цей національний продукт відкрив 20 країну з експорту для компанії.

– Завжди в основі створення продукту була і буде якість, – акцентує Тетяна Романчук. – Ми придiляємо багато уваги пошуку iдеального аромату та смаку та вимагаємо вiд продукту повного розкриття його оптимальних властивостей. Думаю, те, що нам вдається стільки років відповідати смакам українських та світових споживачів, свідчить, що ми змогли створити ідеальну формулу. І тут багато важливих складових: тільки якісна сировина, слідування традиціям, використання найкращих технологій, власні унікальні розробки тощо.

Але ніяких секретів не існує, підкреслюють у компанії. Виробництво, Центр культури вина SHABO завжди відкриті для всіх. З кожним – від великих виноробень до малих крафтових господарств – готові поділитись своїм досвідом, досвідом багаторічної співпраці зі світовими експертами. Адже тут переконані: чим більше знань, чим більше успішних виноробів буде в Україні, тим сильнішою буде команда, тим скоріше та успішніше буде розвиватися українське виноробство.

– Лише рік тому наше професійне свято День виноградаря та винороба затвердили на державному рівні, а цьогоріч ми отримуємо таку високу оцінку від України. Вважаю, це добрим знаком, – підкреслив Гіоргі Іукурідзе, СЕО та співзасновник компанії SHABO. – На виноробну галузь починають все більше і більше звертати увагу. Як я неодноразово казав, підтримка цієї сфери, її розвиток спроможні принести багато плюсів для держави: створення робочих місць, додаткові надходження до бюджету країни, поява туристичних маршрутів, покращення інфраструктури навколо тощо. Це дуже перспективна галузь економіки.