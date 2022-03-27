Нагороди для українських військових та переведення годинників на літній час: п'ять головних новин ночі 27 березня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
П'ять головних новин ночі 27 березня:
- Президент України Володимир Зеленський своїм указом №179/2022 вирішив присвоїти звання Герой України 15 мужнім захисникам країни. Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський відзначив держнагородами 117 українських військовослужбовців. Читати далі –>
- В Україні годинники переводять два рази на рік: в березні (на літній час) і в жовтні (на зимовий час). Хоча останнім часом все частіше в парламенті звучать розмови про скасування цього переходу в нашій країні услід за Євросоюзом. Читати далі –>
- Оприлюднення фото і відео з місць ворожих обстрілів можуть кваліфікуватися за Кримінальним кодексом України як шпигунство (для працівників іноземних ЗМІ) або державна зрада (для українських журналістів). Читати далі –>
- Центр протидії дезінформації при РНБО України вкотре нагадує про важливість повітряної тривоги і розвінчує фейки щодо цього, адже ворог продовжує атакувати мирні міста та воювати з населенням України. Читати далі –>
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