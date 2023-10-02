"Наговорив не на одну кримінальну справу": Арестович вляпався у скандал через гасло "Слава Україні"

Також Арестович пригрозив Заходу, що українці могли б спільно з РФ воювати проти Європи.

Ексрадник Офісу президента Олексій Арестович вляпався у черговий скандал. На Форумі вільної Росії у Польщі, Арестович висловив підтримку так званим "хорошим росіянам" і заявив, що вважає гасло "Слава Україні" і відповідь: "Героям слава" – дресируванням.

Уривок відео виступу ексрадника голови ОП опублікував "Главком".

"Більше всього мені не подобається у російській опозиції – постійні вибачення за слово "російська". Для мене справжній фашизм – записувати всіх росіян у фашисти. Мені здається, що російській опозиції нав'язали вибачливий тон. І він проявляється у хорошому дресирування щодо "Слава Україні" і "Героям слава". Мені це дресирування не подобється", – сказав він.

Арестович вважає, що росіяни не зобов'язані підтримувати це гасло.

В інтерв'ю виданню ERR Олексій Арестович висловив ще декілька скандальних тез.

Україці і РФ могли б спільно воювати проти Заходу, припускає Арестович

"Знаєте, як воюють українці? Російська імперія не виграла жодної війни без українців. Усі перемоги Червоної армії, у тому числі у Другій світовій війні, це тому, що українці воювали. Кожен другий офіцер радянської армії був українцем за національністю.

Ви знаєте, як ми воюємо. Тепер уявіть, як воюють росіяни, а як ми, якщо нас поєднати. Ось із чим зіткнеться Захід, якщо не допоможе Україні виграти війну з Росією. Мало місця буде Заходу, я одразу кажу, тим більше у його нинішньому стані", – сказав ексрадник ОП.

Післявоєнна перебудова України

Арестович заявив, що виступає за умовні "Сполучені Штати України".

"Ми маємо два проєкти в Україні: грубо кажучи, умовно Сполучені Штати України, тобто відкрите суспільство, яке приймає всіх і вся. І мононаціональна держава, де все патріотично, все українською, грубо кажучи, така орбанівщина, право-шовіністична", – заявив він, підігруючи наративу російської пропаганди про "розквіт" радикального націоналізму в Україні.

Арестович наговорив на не одну кримінальну справу – нардеп

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда заявив, що після повернення до України Олексій Арестович має бути арештованим, адже наговорив не на одну кримінальну справу.

Про це передає "Еспресо".

На думку нардепа, Арестович намагається бути більшим росіянином, ніж самі росіяни.

"Фактично, зі слів Арестовича, я слухав велику шану величності Російської імперії та величного російського народу. В мене склалось таке враження, що він взяв статтю диктатора Путіна за 2021 рік й переповів її своїми словами. Це виглядало дуже ганебно. Таке враження, що він втратив відчуття Батьківщини й виступає з передвиборчою промовою на посаду президента РФ.

І я дуже хотів би, щоб наші правоохоронні органи також з цим ознайомились. Оскільки, після повернення до України, Арестовичу єдиний шлях – до буцегарні", – сказав Олег Дунда.

Раніше у Мережі спалахнув скандал через висловлювання Арестовича на своїх закритих психологічних семінарах про жінок. Зокрема, Арестович називає жінок "істотами", а чоловіків – "ідолами".

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