"На х*р мені твої бабки": окупанти з "ДНР" відмовляються йти в наступ (перехоплення)

Їх вже не цікавлять жодні гроші, і вони хочуть додому.

Про це свідчить розмова учасника НЗФ із "ДНР" зі своєю дружиною, яку перехопило ГУР Міноборони.

Дружина розповідає окупантові, що вона стежить за новинами, і переказує інформацію про наступ ЗСУ на Херсон. Чоловік підтверджує, що ситуація ускладнилася.

Жінка вимагає, щоб окупант кидав усе і йшов додому.

"Ми сьогодні йому так і сказали, на х*р мені вср*лися твої бабки. Вези додому. А він на кшталт натякає, що якщо ми складемо зброю. Ми йому, що ми злагоджувати зброю не будемо, тому що це в'язниця. Пів року минуло, вже додому, вже всі на межі", - говорить окупант.

Нагадаємо, за інформацією видання Washington Post, Росія отримала від Ірану першу партію ударних безпілотників, які після навчання будуть використовуватися у війні проти України.