"Нах*р нікому не потрібні": окупант розповів, як своїх поранених військових кидають в полі помирати

Російські військові кидають своїх поранених товаришів по зброї у полі, де згодом вони помирають.
Російський окупант розповів, які порядки діють в армії РФ. Загарбник зізнався своїй дружині та матері, що військові РФ стріляють навмання, без цілі. А коли стріляють по них, то своїх поранених бійців вони просто покидають в полі, де ті і помирають.
Розмову російського солдата перехопила українська розвідка.
"Ми стріляємо в сліпу. Ми навіть не знаємо куди, по яких цілях", - пояснює російський артилерист своєї дружині та матері.
Він також зізнається, що трапляється й таке, коли вони стріляють і "по своїх".
"Півтора місяця половина мозку не працювала і половина тіла. Зараз відновилось. Він нікого не впізнає. Ну і все, він дурень", - зазначає солдат.
Також він розповідає, що у його підрозділі - близько двохсот вбитих, а поранених солдатів ніхто не евакуює.
"Тут поранених залишають і вони нах*р (зовсім. - Ред) нікому не потрібні. І вони помирають в полі, тому що ніхто їх не забирає", - каже окупант.
Водночас рашист найбільше боїться не смерті, а "червоної печатки" в документі, що він відмовився брати участь у війні.
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