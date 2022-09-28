"Нах*й цього президента треба знімати": окупант заявив, що не розуміє, кому потрібна війна в Україні (перехоплення)

Деякі вже говорять про те, що треба знімати президента.

Так, про це в розмові зі своєю матір'ю заявив один з окупантів. Перехоплення виклало ГУР Міноборони.

Мати окупанта розповідає про ситуацію з мобілізацією в Росії. Вона здивована тим, що в той же день, коли Путін підписав наказ, почали розносити повістки.

"В них все було заготовлене заздалегідь", - бентежиться жінка.

Вона також обурена тим, що мобілізаційні пункти всюди - навіть на вокзалах.

Сам же син хоче написати рапорт на звільнення, але мобілізація змінила всі плани, оскільки тепер, впевнений він, його не відпустять.

"Нах*й треба знімати цього президента з влади. Ця віна нах*й нікому непотрібна війна. Мені ні холодно, ні спекотно від цієї України", - говорить окупант.

Нагадаємо, що Україна поважає міжнародне право, тому російські військовослужбовці мають можливість добровільно здатися в полон. Для цього можна зателефонувати за номером: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Також створено чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), де приймаються зверення від військовослужбовців.

Також для окупантів, охочих здатися в полон, та їхніх родин також діє "гаряча лінія". Для отримання інформації слід телефонувати за номерами: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.