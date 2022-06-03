"Нах*й, знов нах*й, до росії - нах*й": "Укравтодор" продав дорожній знак із напрямком руху для окупантів

У четвер, 2 червня, відбувся перший благодійний онлайн-аукціон "Укравтодору" на "Prozorro.Продажі".

Під час продажу продали легендарний дорожній знак "Нах*й, знов нах*й, до росії - нах*й". Виручили за нього 631 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба "Укравтодору".

В аукціоні взяли участь 29 людей. Стартова ціна за знак була 50 тисяч гривень. Втім, впродовж трьох раундів вартість зросла до 631 тисячі. Зібрані кошти передадуть на допомогу українським захисникам.

До слова, цей дорожній знак створили на третій день війни. З початком повтомасштабного вторгнення РФ, 24 лютого, "Укравтодор" дав вказівку в областях демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів. Адже окупанти мали застарілі радянські карти.

"Ми звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах. А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть дорожники та комунальники встановили", - розповіли у пресслужбі компанії.

Фото: Укравтодор

Як повідомлялося, на благодійному аукціоні Prozorro.Продажі та "Укроборонпрому" продали іменну ручку президента США Джо Байдена. Її придбали за 600 тисяч гривень. Кошти підуть на закупівлю пікапів для новоствореного 47 батальйону ЗСУ.

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