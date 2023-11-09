Нахабна Росія зі своїм неоімперіалізмом загрожує не лише Україні — США в ООН

Представник США заявив, що Росія є відповідальною за війну в Україні та загибель людей.

Спроби російських загарбників силою змінити міжнародно визнані кордони становлять загрозу не лише для України, а й інших країн.

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Таку думку висловив заступник постійного представника США при ООН посол Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки ООН.

"Нахабні спроби Росії перекроїти кордони силою у її марних спробах повернутися до свого імперського минулого ставлять під загрозу суверенітет і територіальну цілісність кожної країни", — сказав Вуд.

Представник Сполучених Штатів нагадав, що Росія цілеспрямовано обстрілює українські енергетичну інфраструктуру в холодну та темну пору року, щоб позбавити мирних українців світла та тепла.

Крім того, буд нагадав, що російські керівники неодноразово погрожували використати ядерну зброю, що показує "загрозу, яку Росія становить для міжнародного миру та безпеки".

Він заявив, що зміна міжнародних кордонів не має відбуватись з допомогою військової агресії, і лише Росія є відповідальною за війну в Україні та загибель людей.

"Ми знову закликаємо РФ припинити агресивну війну та порушення Статуту ООН і негайно вивести свої війська", — завершив промову Роберт Вуд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські терористи атакували вантажне судно під прапором Ліберії у порту Одеси.

Крім того, ми раніше інформували, що комітет із закордонних справ палати представників Конгресу США підтримав більшістю голосів двопартійний законопроєкт про використання російських активів для допомоги Україні.

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