Нахабний "накат" не вдався: ЗСУ розбили колону бронетехніки РФ на Времівському напрямку (відео)

Не слід пхатися на чужу територію, бо за це наздоганяє відплата.

Нещодавно поблизу Нового Комара окупанти пішли на штурм позицій наших захисників колоною з трьох танків та БМП з піхотою. Завдяки вправності й влучності операторів дронів, знищені були як ворожа техніка, так і особовий склад.

Кадри зняла 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, повідомляє ОСУВ "Хортиця".

ЗСУ розбили ворожу колону бронетехніки на Времівському напрямку

"Такі нахабні механізовані накати окупантами в смузі відповідальності воїнів цієї бригади — регулярні, тож у наших захисників був час виробити схему протидії", — зауважили бійці.

На перехоплення бронетехніки противника стрімко вилетіли FPV-дрони підрозділу. Завдяки вправності і влучності операторів дронів, знищені були як ворожа техніка, так і особовий склад.

"Бо ж, як відомо, їздити на бронетехніці чужою землею — страшно, боляче та довго не вийде", — акцентували у "Хортиці".

Противник спробував прорватися в селище Новий Комар північніше Великої Новосілки, додали у відомстві, але бійці встояли на своїх позиціях і зупинили ворожий штурм.

Нагадаємо, сьогодні втрати російських військ за добу становлять 777 720 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1630 військових.

Читайте також: