"Нагадують про війну": п’яна жінка у Рівному перекинула портрети загиблих воїнів (фото, відео)

Загалом п’яна жінка пошкодила 13 конструкцій з портретами воїнів.

Вандалізм у Рівному

У Рівному поліцейські затримали жінку, яка пізно увечері 16 січня на Майдані Незалежності перекинула конструкції з портретами загиблих воїнів, які захищали Україну. Вона заявила, що вони її дратують, оскільки нагадують про війну.

Про це повідомили у поліції Рівненської області.

Повідомлення про цей вандалізм надійшло по поліції близько 23 години.

На місце події негайно прибули екіпаж патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Жінку за наданим описом патрульні розшукали на сусідній вулиці неподалік місця правопорушення.

Зловмисницею виявилась 41-річна жителька Рівного. Вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння: прилад драгер показав 0,91 проміле.

Жінка пояснила, що портрети загиблих воїнів її дратують, оскільки нагадують про війну. Також вона сказала, що про скоєне не шкодує, проте попросила вибачення у родин загиблих.

Загалом ця п’яна жінка пошкодила 13 конструкцій з портретами воїнів. Наступного ранку їх відновили.

Порушницю за перебування в громадському місці напідпитку притягнули до адміністративної відповідальності за ст. 178 КУпАП.

Окрім того, їй оголосили про підозру за ч.1 ст. 296 КК України (хуліганство).

Нагадаємо, раніше в одній з гімназій у Кривого Розі невідома особа пошкодила портрети загиблих захисників під час військової агресії РФ.

