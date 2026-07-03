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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
597
Час на прочитання
1 хв

Нагадує відступ з Херсона: експерт пояснив, що стоїть за "евакуацією" окупантів з Криму

Удари по логістиці й військовій інфраструктурі поступово збільшують для окупантів проблеми.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Крим

Крим / © Getty Images

Заява про вивезення документів і техніки з Криму до РФ може бути цілком правдивою. Бо ситуація там нагадує передумови російського відступу з Херсона.

Про це в етері Київ24 сказав засновник виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик.

З його слів, росіяни навряд швидко тікатимуть із Криму, але удари по логістиці й військовій інфраструктурі поступово збільшують для них проблеми.

«З нарощуванням атак Крим може фактично перетворитися для РФ на „острів“, де дедалі важче перебувати», — зазначив він.

Нагадаємо, партизани АТЕШ повідомили, що окупаційні адміністрації Керчі та Феодосії отримали терміновий наказ повністю вивезти цінні документи та техніку — дедлайн минає 3 липня.

Цей наказ отримала також низка інших окупаційних адміністрацій на півострові. Деякі посадовці скористалися ситуацією для особистої втечі — оформили лікарняні відпустки і поспішно вирушили до Краснодарського краю. Рух опору фіксує ці процеси в режимі реального часу та передає дані Силам оборони України.

26 червня окупаційна влада запровадила надзвичайний стан у Криму та Севастополі. Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський затвердив початок 40-денної операції впливу на Росію.

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Дата публікації
Кількість переглядів
597
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