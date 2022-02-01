Нахилилися допомогти: у Польщі українець, який лежав на підлозі, відкрив вогонь по охоронцях залізничного вокзалу

Нахилилися допомогти: у Польщі українець, який лежав на підлозі, відкрив вогонь по охоронцях залізничного вокзалу

Громадянин України поводився неадекватно, і його затримали.

У Польщі 32-річний українець влаштував стрілянину на залізничному вокзалі у місті Лодзь на залізничній станції “Лодзь-Фабрична”.

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Про інцидент повідомляють на сайті місцевої поліції.

Зазначається, що одна з пасажирок вокзалу помітила чоловіка, який лежав на підлозі. Вона повідомила про це охоронцям станції. Ті підійшли перевірити, що сталося, а в цю мить чоловік схопився на ноги, дістав пістолет і почав стріляти у правоохоронців. Після цього стрілець втік.

Охоронці викликали підмогу, і стрільця затримали за межами будівлі. Він був агресивним, не реагував на накази, кричав і пручався.

Стрільцем виявився 32-річний громадянин України. У нього вилучили пістолет з гумовими кулями.

Затриманого доправили до слідчого ізолятора поліції. За скоєне українцю загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що що польському місті Бидгощ 26 серпня 2021 року автомобіль на смерть збив 26-річного українця. З моменту ДТП минуло вже 4 місяці, проте нікого не покарали.

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