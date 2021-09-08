Накатали список з тюлем і карнизами: у дитсадку у Черкасах батьків шокували тим, що необхідно придбати

Накатали список з тюлем і карнизами: у дитсадку у Черкасах батьків шокували тим, що необхідно придбати

У Мережі батьки опублікували список необхідного, що потрібно придбати для дитсадка.

У Черкасах у дитсадку №69 батьків шокували списками того, що необхідно придбати для дітей. Окрім звичних канцтоварів і миючих, до списку включили швабри, карнизи і тюль.

Про список в соцмережі написала родичка одного із вихованців 69-го дитсадка Анастасія Підгорна.

"Давно я не отримувала ось такі списки в дитячому садочку. Я розумію і знаю, що канцтовари повинна я купувати, а решту?", - обурилася жінка.

У списку серед канцтоварів та миних засобів "заховалися" карниз завдовшки 2,5 метра, 5 метрів тюлю, швабра, совок з віником, чайник, миски для кухні, корзини для іграшок, виделки і контейнери для ігор.

Вартість товарів зі списка - не одна тисяча гривень.

У міськраді публікацію жінки прочитали і відреагували.

"Для належного реагування на такі дії з боку працівників дошкільних закладів, необхідно вказувати і назву садочка", - прокоментувала публікацію жінки начальниця департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міськради Надія Євчак.

З'ясувалося, що такі списки мають купувати батьки дітей, які відвідують ДНЗ №69 "Росинка".

В міськраді Черкас на вимагання з батьків у ДНЗ №69 відреагували.

"Розпорядженням міського голови заборонено будь-який збір коштів з батьків на ремонти чи утримання садочків. Кошти на закупівлю всіх видів продукції передбачені у загальних кошторисах закладів дошкільної освіти. Батьки дітей можуть купувати лише індивідуальні набори канцтоварів, якими користується їхня малеча під час занять. Наголошую, що якщо батьки отримають будь-які інші списки з переліками необхідних речей для садочка, вони одразу мають звертатись до завідувачки закладу", - прокоментувала заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна.

Нагадаємо, що у Харківській області судитимуть жінку, яка ошукала 10 громадян. Членкиня батьківського комітету у дитсадку зібрала з батьків гроші на ремонт, але витратила їх на власні потреби.

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