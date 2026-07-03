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Наказ бити по житлових будинках у Києві 2 липня дав Герасимов — СБУ
Слідство встановило, що Герасимов безпосередньо причетний до планування та здійснення масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України.
Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора розпочали кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів генерала армії РФ Валерія Герасимова — очільника Генерального штабу Збройних сил РФ.
Про це повідомили в СБУ.
«Посадовець безпосередньо причетний до масованих ракетно-авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі України, включаючи повітряну атаку РФ по Києву та області 2 липня цього року. За вказівками Герасимова підпорядковані йому збройні угруповання РФ займаються плануванням, підготовкою та здійсненням повітряних нападів на Україну із застосуванням бомбардувальників, кораблів-ракетоносіїв та наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів», — йдеться у повідомленні.
Масштабні обстріли Росією цивільних об’єктів України є прямим порушенням статей 51, 52 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року.
На підставі задокументованих фактів слідчі Служби безпеки розслідують злочини Герасимова за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, а також віддання наказу про вчинення таких дій).
Атака по Києву 2 липня — останні новини
У Києві до 30 людей зросла кількість загиблих через атаку в ніч проти 2 липня — рятувальники дістали з-під завалів ще три тіла. На одній з локацій в Дарницькому районі досі триває розбір завалів і пошук людей.
Росіяни вночі, 2 липня, масовано атакували Київ. По Україні били 74 ракетами та майже 500 дронами. ППО знешкодила 476 БпЛА та 48 ракет.
Армія РФ одночасно застосувала балістичні, протикорабельні, крилаті й авіаційні ракети. У Повітряних силах кажуть, що однією з особливостей атаки стала велика кількість балістики та реактивних безпілотників.