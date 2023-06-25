Наказ про 10-денний термін прибуття до ТЦК: адвокат пояснив, що буде у разі ігнорування

Місцеві ТЦК публікують накази про необхідність військовозобов'язаним з'явитися у центри комлектування у 10-денний термін.

У різних областях нашої країни ТЦК (військкомати) публікують накази про мобілізацію, згідно з якими військовозобов'язані мають у 10-денний термін відвідати військкомати.

Цю ініціативу прокоментував правозахисник Ростислав Кравець.

"Ймовірно, ті люди, які відповідають за мобілізацію, так би мовити, "запороли" її і зараз намагаються показати, що вони щось роблять", – припустив адвокат.

Він нагадав, накази про необхідність прибути до ТЦК у 10-денний термін усім військовозобов'язаним було видано Івано-Франківським та Оболонським районним ТЦК Києва.

"Накази мають відмінності. Якщо порівняти Івано-Франківськ та Оболонь, то у другому випадку кудись поділися громадські активісти та волонтери, яких просять допомагати мобілізації, що досить дивно", – зазначає правозахисник.

Адвокат запевняє, що ніхто не понесе відповідальності за неприбуття до ТЦК у вказаний термін після наказу. На його думу, у цьому випадку йдеться більше про "психологічну історію".

"Тому що, як передбачено у законі, ви повинні особисто отримати цю повістку. Або якщо на роботі вас ознайомили з повісткою", – каже Кравець.

"Всі ці накази місцевих ТЦК свідчать про одне – що саме ці ТЦК належним чином не виконує свої обов'язки. Це виправдовування, що ТЦК не може самостійно облікувати громадян і виконати мобілізаційний план", – підсумував він.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську усім військовозобов’язаним дали 10 днів, щоб прибути до ТЦК.

Цей наказ наробив чималого галасу у суспільстві. Тому згодом в Івано-Франківську пояснили причини наказу. Згідно з повідомленням Івано-Франківського ТЦК і СП, такий "наказ видається щоразу, як продовжується дія воєнного стану та мобілізації на підставі продовження строку воєнного стану Указом Президента України".

Також повідомлялося, що в Івано-Франківській області хотіли заборонити госпіталізацію чоловіків. У разі термінової госпіталізації придатних до служби військовозобов'язаних лікарі повинні повідомити про це військкомати.

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