Наказ про списання зношених вагонів буде підписаний найближчим часом – Мінінфраструктури

Сусідні країни раніше вже ухвалили рішення про виведення з експлуатації зношених вантажних вагонів.

Наказ Міністерства інфраструктури про порядок списання вантажних залізничних вагонів з перевищеним терміном нормативної експлуатації буде підписано до кінця листопада.

Про це у п'ятницю, 19 листопада, заявив голова відомства Олександр Кубраков, виступаючи під час міжнародного економічного форуму DEF-2021 у Дніпрі.

"Я можу заспокоїти, що наказ буде підписано максимум за тиждень-два… Я думаю, що не буде проблем із цим питанням", — сказав міністр.

За його словами, можливі спроби окремих великих компаній-вантажоперевізників зірвати набрання чинності за допомогою судових позовів – не увінчаються успіхом.

"Навіть якщо якісь окремі гравці ринку захочуть його зупинити через якісь там судові позови – я не думаю, що це проблема. Є механізм протидії цьому. Але я таки налаштований (оптимістично) і розумію, що більшість гравців ринку мають бути адекватними", — наголосив О.Кубраков.

Він також наголосив на необхідності оновлення вагонного парку та неприпустимості подальшого використання у перевезеннях зношених вагонів. Голава Мінінфраструктури нагадав, що сусідні країни раніше вже ухвалили рішення про виведення з експлуатації зношених вантажних вагонів – після чого ці списані вагони дешево скупили і привезли в Україну окремі великі компанії-вантажоперевізники.

"Всі країни навколо нас це зробили, у кого потужні залізниці. Скрізь майже новий рухомий склад і лише ми, українські залізниці — отримали весь цей металобрухт до себе, дозволили це зробити раніше, завезти сюди увесь цей мотлох. А зараз він їздить нашим залізницями і знищує нашу інфраструктуру", — наголосив міністр.

Він висловив сподівання, що вантажоперевізники та вагонобудівники підпишуть спільний меморандум із Мінінфраструктури щодо оновлення вагонного парку в країні.

"Ми не будемо нікого фізично змушуватимемо його підписувати. Але я вважаю, що нормальний адекватний бізнес, виробники, учасники ринку — повиннен брати участь і підписати цей меморандум. За кілька років ми побачимо тисячі і тисячі нових вантажних вагонів, напіввагонів на наших за. дізничних дорогах", — резюмував О.Кубраков.

Як повідомлялося, Міністерство інфраструктури спільно з УЗ планує запустити програму поступового обмеження терміну експлуатації вагонів та будівництва нових вагонів замість списаних.

З цією метою Мінінфраструктури розробило та опублікувало проєкт наказу про порядок списання зношених вагонів.

За словами заступника голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського, програма поступової заміни зношених вагонів на нові реанімує вагонобудування, одну з найважливіших галузей української промисловості.