Наказ Путіна "рівняти все з землею" і пожежа на крейсері "Москва": 5 головних новин ночі

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних новин ночі 14 квітня:
- "Путін сказав все з землею рівняти": перехоплені розмови окупантів свідчать, що РФ планує знищення українських міст. Читати далі –>
- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вслід за президентом США Джо Байденом назвав дії Росії під час вторгнення в Україну терміном "геноцид". Читати далі –>
- У РФ підтвердили пожежу на крейсері "Москва". Росіяни заявляють, що на кораблі здетонував боєзапас внаслідок пожежі. Про влучання у нього ракет українського протикорабельного комплексу "Нептун" загарбники не сказали. Читати далі –>
- У Харкові готуються до штурму міста: волонтери вмовляють людей евакуюватись. Але деякі жителі, попри постійні обстріли, вперто залишаються у своїх домівках -- вони живуть без газу, електрики, а подекуди й без харчів. Читати далі –>
- США очікують масштабного наступу РФ на Донбасі і виділяють Україні черговий пакет військової допомоги на 800 мільйонів доларів. І в ньому тепер є і важке озброєння - артилерійські системи, набої до них, а також гелікоптери. Читати далі –>