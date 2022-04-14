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Наказ Путіна "рівняти все з землею" і пожежа на крейсері "Москва": 5 головних новин ночі

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Наказ Путіна "рівняти все з землею" і пожежа на крейсері "Москва": 5 головних новин ночі

Maxar

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних новин ночі 14 квітня:

  1. "Путін сказав все з землею рівняти": перехоплені розмови окупантів свідчать, що РФ планує знищення українських міст. Читати далі –>
  2. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо вслід за президентом США Джо Байденом назвав дії Росії під час вторгнення в Україну терміном "геноцид". Читати далі –>
  3. У РФ підтвердили пожежу на крейсері "Москва". Росіяни заявляють, що на кораблі здетонував боєзапас внаслідок пожежі. Про влучання у нього ракет українського протикорабельного комплексу "Нептун" загарбники не сказали. Читати далі –>
  4. У Харкові готуються до штурму міста: волонтери вмовляють людей евакуюватись. Але деякі жителі, попри постійні обстріли, вперто залишаються у своїх домівках -- вони живуть без газу, електрики, а подекуди й без харчів. Читати далі –>
  5. США очікують масштабного наступу РФ на Донбасі і виділяють Україні черговий пакет військової допомоги на 800 мільйонів доларів. І в ньому тепер є і важке озброєння - артилерійські системи, набої до них, а також гелікоптери. Читати далі –>

США виділять Україні військової допомоги на 800 мільйонів доларів - яке озброєння входить до пакету

США виділять Україні військової допомоги на 800 мільйонів доларів - яке озброєння входить до пакету

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