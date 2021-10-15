Наказали роздягнутись, викручували вуха та били: у Запоріжжі патрульні катували чоловіка

Патрульним загрожує до 8 років позбавлення волі.

У Запоріжжі патрульні посеред вулиці безпідставно зупинили чоловіка та жінку. Правоохоронців підозрюють в тому, що вони також катували затриманого.

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Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, патрульні наказали чоловіку роздягнутись. Вони підозрювали, що в затриманого можуть бути наркотичні речовини. Проте нічого не знайшовши, копи продовжували знущатись із затриманого. Вони викручували йому вуха та пальці, били по голові, ногах та інших частинах тіла.

Потерпілий через катування отримав травми. Патрульним інкримінують перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 КК України). Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Запоріжжі копи врятували чоловіка, який розтрощив газову трубу і намагався стрибнути з вікна.

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