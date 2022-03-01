Наказали висадитися на замінований пляж Одеси: морпіхи окупантів РФ влаштували бунт

Десантні кораблі, збиралися причалити до замінованого та заблокованого протитанковими їжаками Лузановського пляжу.

Російські морпіхи-строковики з 810-ї бригади влаштували бунт, коли їм наказали висадитися "прямо до Одеси".

Про це повідомляють "Новости Одесса".

Командування російських нацистів, планувало таку авантюру, причому великі десантні кораблі, збиралися причалити до замінованого та заблокованого протитанковими їжаками Лузанівського пляжу, попередньо відпрацювавши по околицях із систем залпового вогню.

Одночасно в затоці літали вертольоти ворога та велика кількість БПЛА.

ППО та інші захисники Одеси готувалися дати рішучу відсіч противнику, але в останній момент росіяни вийшли на зв'язок і попросили дати їм можливість залишити затоку.

Але, на кораблях російських нацистів стався справжнісінький бунт: строковики відмовилися виконувати наказ і штурмувати узбережжя великого міста-мільйонника.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 29

гелікоптери - 29

танки - 191

бойові броньовані машини - 816

гармати - 74

ЗРК "Бук" - 1

"Гради" - 21

автомобільна техніка - 291

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 3

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: