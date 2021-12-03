Наказав роздягнутись і бив розпеченою кочергою: на Хмельниччині батько катував 6-річну доньку та 8-річного сина

Наказав роздягнутись і бив розпеченою кочергою: на Хмельниччині батько катував 6-річну доньку та 8-річного сина

Батька засудили до 4 років позбавлення волі.

У Хмельницькій області засудили 38-річного чоловіка, який побив розпеченою кочергою своїх дітей.

Про це повідомили в прокуратурі Хмельницької області.

Слідство встановило, що у травні 2021 року 38-річний чоловік наказав своїм 6-річній доньці та 8-річному сину роздягнутись. Потім він побив дітей розпеченою кочергою. Рани у дітей помітили працівники навчального закладу, які звернулись до поліції.

"Із численними опіками дітей відразу ж госпіталізували до лікувального закладу та передали під нагляд органів опіки та піклування. Наразі їх психологічний стан дещо покращився", - йдеться у повідомленні.

Діти через страх тривалий час приховували, хто їх побив. Проте, коли вони повинні були повертатись додому, то про все розповіли, оскільки боялись агресора.

Чоловіку інкримінували ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України. Його засудили до 4 років позбавлення волі.

Читайте також: