Наказав скласти зброю під час окупації Криму: судитимуть екскомандира-зрадника ВМС України Березовського

Денис Березовський був призначений командиром ВМС ЗСУ 1 березня 2014 року, а наступного дня здійснив держзраду.

До суду скеровано обвинувальний акт щодо колишнього контрадмірала командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, який під час окупації півострова Крим наказ скласти зброю та не чинити опір. Йому інкримінують держзраду та створення і керівництво злочинною організацією.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Також читайте Зрадник з Криму придумав для Росії чергову ініціативу з викорінення українців

За інформацією ЗМІ, йдеться про екскомандувача ВМС Збройних сил України Дениса Березовського, який перейшов на службу в російську армію.

За даними слідства, він був призначений на посаду командувача ВМС ЗСУ 1 березня 2014 року. Його обов’язками на цій посаді було передбачено стримування, локалізація i нейтралізація збройних конфліктів, а при необхідності – надання відсічі збройній агресії з моря як самостійно, так і у взаємодії з іншими підрозділами ЗСУ. Однак Березовський, який підтримав окупацію півострова, вчинив державну зраду.

Після призначення на посаду він публічно виступив перед особовим складом ВМС ЗСУ та представниками ЗМІ. У своїй промові Березовсьький заявив, що "відмовляється виконувати будь-які рішення, накази та розпорядження влади України і зобов’язався виконувати накази самопроголошеної окупаційної влади в Криму". Ба більше, обвинувачений наказав військовим підрозділам, які підпорядковувалися ВМС ЗСУ, скласти зброю, не чинити супротиву ЗС РФ та перейти під командування окупантів.

"Своїми діями та рішеннями обвинувачений сприяв іноземній державі та її окупаційній адміністрації у проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

Відомо, на сьогодні Березовський, який в Україні оголошений у розшук, обіймає посаду заступника командувача Тихоокеанського флоту Росії.

Читайте також: