Наказав вивезти до Росії українське зерно на 2 млрд грн: псевдомеру Енергодара повідомили про підозру у колабораціонізмі

Депутату Енергодарської міської ради Запорізької області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни.

Так, псевдомер Енергодара віддав наказ вивезти українське зерно на майже 2 млрд грн.

Про це повідомили у Офісі генпрокурора.

За даними слідства, після окупації РФ частини території Запорізької області підозрюваний обійняв псевдопосаду мера Енергодара. У травні він ухвалив рішення про конфіскацію майна об’єктів аграрного бізнесу та 140 тис тонн запасів зерна на суму понад 1,89 млрд грн.

Через такі дії псевдомера розграбовано майнові комплекси зернових складів, а українську продукцію вивезено до тимчасово окупованої території Криму та портів в Краснодарському краї РФ.

Наразі у кримінальному провадженні щодо привласнення майна підприємств агропромислового комплексу та вивезення зерна із елеваторів на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та інших областей повідомлено про підозру двом військовослужбовцям РФ та шести колаборантам.

Нагадаємо, з окупованого селища Борова Харківської області з мішком на голові в невідомому напрямку вивезли заступника головного гауляйтера Ігоря Познянського.

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